Jorginho,l’agente: “Vorrebbe tornare in italia, legame speciale con Napoli”

Jorginho, l’agente parla del suo futuro

L’agente di Jorginho Joao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco cosa ha risposto in merito ad un suo possibile ritorno in Italia:

“Nelle sue volontà c’è anche il ritorno in Italia, ma credo che accadrà tra un paio d’anni e non ora. Napoli? Se non ci chiamano… Gli piace molto la città, ci ha vissuto anni bellissimi, ma ora pensa alla sua carriera. Gli restano ancora degli anni di contratto al Chelsea. Milan? Se va dal Chelsea con 50 milioni di euro e un contratto simile al suo attuale ci si può pensare.”

