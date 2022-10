Napoli, Spalletti: “In serate così si viene coinvolti e trascinati”

Napoli, le parole di Spalletti

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria degli azzurri contro l’Ajax. Ecco quanto dichiarato:

“In serate così si viene coinvolti e trascinati, ad un certo punto mi girava la testa e vedevo le stelline . Sono l’allenatore di ragazzi che hanno fatto una cosa immensa questa sera, hanno portato in campo l’orgoglio di un popolo intero come i napoletani. La loro voglia e determinazione di volerci stare in questa competizione, hanno trasferito ai nostri calciatori la garra giusta per riuscire a centrare questa qualificazione. L’hanno assorbita tutta. Giochiamo bene? Gli schemi non ci sono più nel calcio, gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari. E’ importante saperli riconoscere, saper andare dentro al momento giusto, avere il coraggio di iniziare sempre l’azione anche quando ti pressano.”

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

