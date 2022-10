Napoli-Ajax: infortunio per Anguissa, la nota del club

Il Napoli comunica le condizioni di Anguissa

Il Napoli batte l’Ajax per 4-2 e vola agli ottavi di Champions League con due gare di anticipo. Non giungono però solo buone notizie dallo stadio Maradona. Il club partenopeo comunica che Frank Anguissa, uscito per infortunio nella ripresa, ha subito un risentimento muscolare.

Questo il comunicato del club:

“Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l’Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra”.

