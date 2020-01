Napoli, 250a presenza per Insigne con la maglia azzurra

In una notte buia, ai limiti del tragico (sportivamente parlando), è stato raggiunto un traguardo importante da uno dei perni di questa squadra: Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ieri sera ha infatti collezionato la sua 250esima presenza con la maglia azzurra.

Un traguardo non per molti, ma che naturalmente è passato in secondo piano rispetto alla vittoria larga dell’Inter maturata per 1-3 al San Paolo. La vetta, per Insigne, è però ancora molto lontana: il primo è Marek Hamsik, che ha totalizzato 408 presenza con la maglia dei partenopei.

