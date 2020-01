Napoli, parla Chiariello: “Colpa di Giuntoli e Ancelotti, è la stagione della vergogna”

Umberto Chiariello è intervenuto nel corso del programma in onda su Canale 21, dopo la partita Napoli-Inter. Queste le sue dichiarazioni.

“Mi sarebbe bastato un pareggio, vista la grande fiducia che ha l’Inter. Il Napoli in 18 partite ha ottenuto 6 pareggi, 6 sconfitte e 6 vittorie, da precisare che in casa ha subito ben 5 sconfitte! Il Napoli con Gattuso ha subito due sconfitte in tre partite. Sabato va a Roma con la Lazio e il rischio di un’altra sconfitta è altissimo.

Un gennaio difficilissimo, intanto il direttore sportivo Giuntoli è andato in vacanza ed è tornato il 3 gennaio e per ora ancora non ha comprato nessuno. In campo i giocatori sono disorientati, questa squadra grazie ad Ancelotti e Giuntoli non può giocare con nessun sistema di gioco. Manolas è un disastro, stasera mi dispiace per Meret e per Di Lorenzo che si è sacrificato per fare qualcosa che non sa fare. La situazione è davvero drammatica, stasera non ho visto segnali positivi. In attacco comunque la qualità c’è ma oltre a ciò niente.

Pensavate davvero che con un motivatore come Gattuso si risolveva tutto? Elmas dove è finito? Lozano sbatte contro gli avversari e sbaglia due cross consecutivi ed è costato 50 mln. Non si aspetta di risparmiare il milioncino nel mercato di gennaio quando si sta precipitando in classifica. O ci si mette a lavorare oppure ricorderemo questa stagione come quella della vergogna!”.

