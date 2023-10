la Repubblica – Zielinski, trattativa per il rinnovo ancora aperta: ma ADL spinge a ribasso.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che la trattativa del Napoli, per il rinnovo di Piotr Zielinski, è ancora aperta. La questione prosegue, ma De Laurentiis spinge per un ritocco al ribasso del contratto. Tuttavia, come evidenziato dal giornale, il centrocampista classe ’94 si sta dimostrando uno degli uomini più importanti della squadra di Rudi Garcia, e soprattutto, tra i più promettenti di questo inizio stagione. Piotr Zielinski sta meritando i 3.5 milioni di euro di ingaggio che percepisce attualmente.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, promossa la coppia difensiva Natan-Ostigard

UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Juventus-Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini mostra la sua “panza”. E il marito Matteo Giunta risponde con la sua