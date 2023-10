La Gazzetta dello Sport – Cicciobello bomber, società contrariata: si lavora per bloccarne la vendita.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul nuovo prodotto di Giochi Preziosi: Cicciobello versione “bomber”. La maschera, i capelli, la carnagione e persino la maschera, identificano perfettamente Victor Osimhen. Tuttavia, la SSC Napoli sembrerebbe non essere d’accordo con la trovata: “L’uscita in commercio del giocattolo sarebbe prevista per i prossimi giorni, al costo di 70 euro. Il condizionale è d’obbligo perché il Napoli si sta attrezzando per impedirne la distribuzione per vie legali. Non solo, infatti, non è stata autorizzata la riproduzione dell’immagine di un proprio tesserato, ma l’azienda in questione non è nemmeno licenziata come rivenditore ufficiale.

Per questo motivo, la società ha ritenuto opportuno mettere in chiaro la propria intenzione. “Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato ‘Cicciobello Bomber’ – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club. La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, promossa la coppia difensiva Natan-Ostigard

UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Juventus-Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini mostra la sua “panza”. E il marito Matteo Giunta risponde con la sua