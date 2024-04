Il Mattino – Meluso verso l’addio? A oggi ancora nessuna comunicazione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Giovanni Manna al Napoli, come nuovo direttore sportivo. Intanto Mauro Meluso continua il suo lavoro come ds azzurro, con l’obiettivo di chiudere nella maniera migliore la stagione.

Meluso, al momento, non ha ricevuto alcuna comunicazione, neppure un cenno dalla proprietà o indizio sul fatto che non verrà esercitata l’opzione unilaterale di rinnovo (che scade il 30 aprile) da parte del club. Intanto a lui va il merito di aver portato Mazzocchi, ma anche l’amaro in bocca per l’affare Dragusin.

