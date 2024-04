La Gazzetta dello Sport – Zaniolo-Napoli, Manna lo voleva già alla Juve: piace alla società

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle voci che vedrebbero Nicolò Zaniolo avvicinarsi al Napoli:

“Il Napoli, infatti, sta studiando la possibilità di acquistare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray: l’ex Roma ha voglia di tornare in Italia, Manna lo voleva già alla Juve così come Italiano alla Fiorentina. Insomma, in Campania troverebbe quella stima e quella fiducia di cui ha bisogno per rilanciarsi a grandi livelli, oltre alla possibilità di ritrovare continuità di rendimento e prestazioni. Il talento c’è, l’età pure: è un profilo da Napoli, a patto che si trovi un’intesa sull’ingaggio e che dimostri di aver chiuso con le voci extracampo che spesso lo hanno condizionato”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

