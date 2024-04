Ravanelli: “Italiano ottimo tecnico, ma se il Napoli vuole vincere subito: Conte è l’ideale”

Ravanelli, parla di Italiano e Conte, in orbita panchina Napoli per il prossimo anno

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus parla di Italiano e Conte che sono i due tecnici in orbita panchina Napoli per il prossimo anno. Di seguito le parole dell’ex Juventus intervistato da TV Play.

Ravanelli:

“Italiano è un ottimo allenatore, ha portato novità col suo calcio, ma se volessi vincere da subito portando quella leadership credo che Conte sia il profilo ideale. E’ vero che Europa non è mai andato troppo lontano ma ha grande cultura del lavoro e Napoli sarebbe una piazza incredibile per lui, con l’obiettivo di avvicinare l’Inter.

De Laurentiis ci proverà fino in fondo, ma ci sarà da capire se Conte sarà convinto perché è conscio che potrebbe avere delle pressioni forti. Magari vorrà aspettare squadre più titolate del Napoli, anche se gli azzurri hanno la squadra per essere competitivi fin da subito. Penso al Bayern Monaco, PSG o Manchester United”.

