Abodi, Ministro dello Sport: “Parole di Santoriello inopportune, linguaggio non consono al suo ruolo”

Il Ministro dello Sport Abodi su Santoriello

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è intervenuto in merito alle dichiarazioni del pm Santoriello, che qualche anno fa confessò la sua antipatia verso la Juventus. A margine della presentazione di un cortometraggio al cinema Troisi di Roma, ha così commentato:

“Il principio di responsabilità vale sempre. È talmente evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge. Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia”.

