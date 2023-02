L’edizione odierna de Il Mattino fa riferimento alla sentenza arrivata dopo cori offensivi intonati durante Spezia-Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta le ultime in merito ai cori che i tifosi dello Spezia hanno intonato la scorsa domenica durante la gara contro il Napoli. Sarebbe arrivata la sentenza nei confronti degli autori d tali cori, ovvero una multa di 10mila euro. In più, sempre stando a quanto si legge sul noto quotidiano, non ci sarebbe stato alcun riferimento alle offese nei confronti di Diego Armando Maradona, ne a quelle indirizzate al tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Di seguito ecco quanto riportato:

“Tutto qui: 10mila euro e nulla più. E nella motivazione della decisione del giudice sportivo non c’è alcun passaggio sui cori offensivi nei confronti di Luciano Spalletti e nemmeno di quelli che hanno infangato la memoria di Diego Armando Maradona. Niente. Nemmeno un riferimento.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Meret: “Con la Cremonese vogliamo prenderci la rivincita. Champions? Andare sempre più avanti”

Ultime dal Konami Training Center: lavoro a parte per un azzurro, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici