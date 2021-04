Juventus-Napoli, Koulibaly ci sarà: il giocatore ha voglia di riscatto

La prossima sfida del Napoli sarà contro la Juventus, tra gli azzurri in campo ci sarà anche Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly non era presente in campo nella sfida contro il Crotone a causa di una squalifica, ma contro la Juventus tornerà in campo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il difensore non vede l’ora di giocare, ma soprattutto ha voglia di riscattarsi contro i bianconeri, facendosi così perdonare quello sfortunato autogol durante l’ultima partita disputata all’Allianz Stadium.

“Allo Stadium, mercoledì, l’allenatore del Napoli potrà tornare ad affidarsi a Koulibaly, alla sua miglior versione, un gigante contro Milan e Roma, capace di esaltarsi nelle grandi sfide. Nell’ultimo precedente a Torino, 31 agosto 2019, ma sembra una vita fa, Koulibaly concesse la vittoria alla Juve con uno sfortunato autogol. Un episodio che non vede l’ora di dimenticare.”

