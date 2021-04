Di Lorenzo salva i compagni di reparto, il terzino pone rimedio agli errori difensivi

Di Lorenzo, un goal che pone rimedio agli errori difensivi

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Giovanni Di Lorenzo grazie al suo bellissimo goal salva i compagni di reparto ponendo così rimedio agli errori in fase difensiva. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Per la prima volta dall’inizio della stagione hanno segnato nella stessa partita Insigne, Osimhen e Mertens, eppure il Napoli ha avuto bisogno di un gol nella seconda metà della ripresa di Di Lorenzo per mettere definitivamente ko il Crotone, che ha sognato per oltre un’ora di uscire imbattuto dallo stadio Maradona. La beffa è stata invece evitata dal sinistro imparabile del difensore, costretto a invetarsi bomber per porre rimedio agli incredibili errori di cui si erano macchiati i suoi compagni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, gli auguri di Pasqua di Aurelio De Laurentiis a tutta la Società

Napoli, Gattuso andrà via anche se la squadra andrà in Champions

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India:22 membri forze sicurezza morti in scontro con maoisti