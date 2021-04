Costacurta e Marocchi sminuiscono Insigne: “Solo fortuna, voleva tirare”

Costacurta e Marocchi sminuiscono l’assist di Lorenzo Insigne

Nel post gara di Napoli-Crotone, attraverso i microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi hanno sminuito Lorenzo Insigne autore di un grande assist per Osimhen in occasione del secondo goal. L’ex rossonero dichiara: “Credo volesse calciare in porta imitando Paolo Di Canio in un vecchio gol che realizzò ai tempi del West Ham”. Marocchi,invece, tende a sminuire ancora di più il gesto del capitano azzurro: “Insigne non può aver fatto un colpo così bello volontariamente. Voleva calciare in porta e gli è uscito un bellissimo assist, non poteva aver visto Osimhen sul secondo palo. La giocata è stata fortuita.”

