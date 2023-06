Schira: “Il Bayern supera lo United: mega offerta per Kim. Osimhen? Niente alternative”

Schira su Kim e Osimhen, le ultimissime di calciomercato Napoli

Notizie calcio Napoli – Nicolò Schira esperto di mercato è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, rilasciando le ultime notizie di calciomercato su Kim e Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni:

Schira su Kim e Osimhen:

“Il Bayern ha superato lo United nella corsa a Kim, che si è stufato di aspettare i Red Devils. Il Bayern gli offrirà 7 milioni all’anno, con un’offerta superiore a quella degli inglesi e che stanno trattando anche altri difensori. Appena sarà disponibile la clausola rescissoria, il Bayern la pagherà il 1mo luglio e la sensazione è che Kim non sarà più un giocatore del Napoli. Purtroppo con le clausole si può far poco, il Bayern chiuderà un grandissimo colpo, dispiace vedere Kim salutare la Serie A dopo un solo anno.

Futuro Osimhen? O rinnova o va via, non ci sono alternative. Se lo tieni, devi in qualche modo prolungarlo, sennò sei costretto a svenderlo. Il PSG lo vuole, così come molti club di Premier League. Deve arrivare un’offertona in tripla cifra, e se arriva c’è poco da poter resistere. Il Napoli ha dimostrato che non ci sono insostituibili. Lo scorso anno tutti erano distrutti per l’addio di Koulibaly, che oggi è bollito al Chelsea e va a giocare in Arabia…

Erede di Kim? Il Napoli cercherà all’estero, i prezzi della Serie A sono troppo alti. Scalvini piace, ma l’Atalanta chiede 40 milioni di euro per un 2003 che non ha un minuto nelle coppe europee. All’estero, per quelle cifre, trovi profili più rodati e formati. L’area scouting del Napoli sa sempre sorprendere.

Rinnovi di Zielinski e Lozano? Entrambi hanno un futuro alla Fabian Ruiz: se non si rinnova, verranno venduti. Tra i due, Lozano è quello che vedo più in uscita, mentre su Zielinski la partita è ancora molto aperta. Richieste di Garcia sul mercato? Per come gioca, gli esterni sono importanti e al Napoli ne manca uno nelle coppie. Potrebbe essere lì la sua prima richiesta di mercato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo retroscena sul Napoli: “Il piano di ADL è vendere il Bari e Osimhen: vi dico quando”

VIDEO – Raspadori in Nazionale, protagonista del quiz: ‘quanto conosci la Spagna’

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici