Ultime da Castel Volturno in vista di Monza-Napoli: si ferma un azzurro, il report

Ultime da Castel Volturno in vista di Monza-Napoli, il report

Ultime notizie da Castel Volturno in vista di Monza-Napoli, arrivano dal report dell’allenamento odierno: ecco quanto si legge:

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domani alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ravanelli: “Italiano ottimo tecnico, ma se il Napoli vuole vincere subito: Conte è l’ideale”

Calciomercato – Il Napoli pensa a Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”