La Bundesliga riparte: il Borussia Dortmund a -4 dal Bayern Monaco

La Bundesliga riparte: il Bayern guida la classifica. Dortmund e Lipsia subito dietro

Mandate in archivio 25 giornate di Bundesliga, il Dortmund riparte secondo a -4 dal Bayern, che prima della pandemia di coronavirus – con Flick in panchina al posto di Kovac – aveva inscenato una rimonta furiosa, fino a prendersi il solito primato. Resterebbe in vetta anche in caso di sorpresona domenica a Berlino, nel match contro l’Union. Ma l’a.d. bavarese Rummenigge, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non vuole scherzi: “Il nostro è il primo campionato a ripartire, finché sarà così avremo miliardi di telespettatori a guardarci”.

Di sicuro, la lotta ancora aperta per alzare il Meisterschale, auto-innaffiandosi coi boccaloni di birra, è un fattore di interesse ulteriore: 5 squadre sono in lizza per il titolo, tra il Bayern e il Bayer Leverkusen ci sono 8 punti. In mezzo c’è il Lipsia, terzo. Per la banda Red Bull domani si riparte col Friburgo. Quarti in classifica e in piena bagarre galoppano invece i Fohlen, i puledri di Moenchengladach: il Borussia biancoverde, in queste grigie settimane senza calcio, s’è distinto per l’idea di fissare sui seggiolini i cartonati a immagine e somiglianza degli spettatori abbonati o paganti. Nuove frontiere del marketing e del distanziamento sociale.