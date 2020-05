Sky – Mertens-Inter, quest’oggi non c’è stata nessuna firma

Il futuro di Dries Mertens tiene in apprensione i tifosi del Napoli e, nelle ultime ore, anche quelli dell’Inter di Conte

Nella giornata di oggi sono emerse tante notizie sul presunto trasferimento del giocatore belga a Milano, con addirittura uno scambio di documenti già perfezionato. Stando a quanto scritto dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano però, non ci sarebbe stata alcuna firma tra Mertens e l’Inter:

“Here we go” quando è fatta :-) da dicembre Mertens ha offerta dell’Inter in mano e ha cambiato idea più volte (vedi rinnovo promesso al Napoli a febbraio, poi lui stesso ha frenato). I segnali all’Inter continuano ma non risultano firme ancora, se darà l’ok più avanti lo diremo!”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Regione Campania, nessun tampone positivo su tutti i rientri da fuori regione

De Luca, altro show in conferenza:”Imbecilli duri a morire, chiediamo scusa al virus” [VIDEO]

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ciclismo, Conti: “Il Giro non ha calato le tappe, forse gli è stato fatto pagare questo”