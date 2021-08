Napoli-Ascoli: tifosi azzurri allo stadio con un messaggio per De Laurentiis

Alcuni tifosi del Napoli saranno allo stadio per la sfida contro l’Ascoli, ma anche per mandare un messaggio al Presidente.

Nella giornata di oggi Napoli ed Ascoli saranno i protagonisti di una gara amichevole. Tale partita è prevista alle ore 17:30 e si disputerà a Castel di Sangro, allo Stadio Teofilo Patini. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta un piccolo retroscena che avverrà proprio durante l’evento. Alcuni tifosi del Napoli, delegati dalla curva A, saranno presenti con un chiaro messaggio diretto ad Aurelio De Laurentiis.

“Oggi è attesa anche una delegazione della curva A che per la prima volta in stagione farà sentire la propria vicinanza alla squadra. Nessuna contestazione, sia chiaro, ma un gesto ad Aurelio De Laurentiis e ai calciatori per far capire alla squadra e alla dirigenza che le aspettative saranno alte anche per l’annata 2021-22.”

