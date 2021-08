Napoli-Ascoli, probabile formazione: la scelta di Spalletti a centrocampo

Il Corriere del Mezzogiorno riporta la probabile formazione del Napoli per la sfida contro l’Ascoli.

Questo pomeriggio andrà in scena Napoli-Ascoli allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sandro. Luciano Spalletti potrebbe già aver scelto gli undici giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Davanti alla difesa Spalletti ha perso Demme. C’è Lobotka (rigenerato peraltro) che non ha le stese caratteristiche, ma nella linea a tre di campionato, in mezzo, fa l’elastico: scherma, smista e spinge anche. È l’unica variazione di programma nell’ipotetico 4-2-3-1 che l’allenatore toscano aveva immaginato per il collaudo del suo Napoli. La sfida con l’Ascoli di questo pomeriggio ha tantissime cose da raccontare.”

