De Luca, altro show in conferenza:”Imbecilli duri a morire, chiediamo scusa al virus” [VIDEO]

Vincenzo De Luca lancia un altro messaggio alla popolazione, siano orgogliosi di quanto fatto

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi in diretta sui social, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca non ha usato giri di parole. Il video che immortala alcune suoe dichiarazioni, è gia diventato virale. Ecco quantpo dichiarato: “Nella nostra regione abbiamo una percentuale di imbecilli che è dura a morire. Vogliamo che almeno tutti i nostri concittadini siano consapevoli e orgogliosi degli sforzi immani che abbiamo fatto. Ci sono degli imbecilli in Campania che ha fatto osservazioni sui posti in terapia intensiva che abbiamo realizzato e non occupato. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Ma perché i posti in terapia intensiva devono essere tutti occupati? Ringraziamo il Padreterno se abbiamo posti realizzati e non occupati da malati. Cose dell’altro mondo, siamo di fronte all’imbecillità totale”.

