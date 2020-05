FIGC, la rabbia di Gravina:”Grande difficoltà per i ritiri, il protocollo va modificato”

Il presidente della FIGC Gravina lancia l’allarme ritiri

Ai microfoni della Rai, il presidente della FIGC Gravina ha manifestato tutta la sua preoccupazione in merito al rispetto del protocollo. Ecco quanto dichiarato: “C’è una difficoltà oggettiva: l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili per i ritiri. Quindi dobbiamo consentire, condividendo il percorso con Spadafora e Speranza, una piccola variazione al protocollo che possa consentire di continuare ad allenarsi, trasformando gli allenamenti da individuali a collettivi. Quindi dobbiamo consentire, condividendo il percorso con Spadafora e Speranza, una piccola variazione al protocollo che possa consentire di continuare ad allenarsi, trasformando gli allenamenti da individuali a collettivi. Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena. E’ un tema che affrontiamo con determinazione e anche con attenzione, per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato. L’Inail con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave”.

