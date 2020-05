Ultim’ora-Iniziato l’incontro tra Assocalciatori e i rappresentanti dei club

E’ in corso l’incontro tanto atteso, il protocollo al centro della discussione

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb, è in corso un incontro tra direttivo dell’Assocalciatori e i rappresentanti dei club di Serie A. Al centro della riunione la delicata situazione del protocollo, e del’eventuale ritorno al calcio giocato. La sensazione è che il mondo del calcio stia aspettando una decisione del Governo, con i club che hanno il timore di perdere ulteriori introtiti dato che in ballo c’è l’ultima tranche dei diritti tv. Lo stesso Gravina ha dichiarato in serata che il protocollo va rivisto, e che ci sono contatti continui con i club di Serie A per cercare una soluzione che possa permettere la riprese del campionato.

