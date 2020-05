L’ira di De Luca:”Campania Regione più penalizzata in Italia” [VIDEO]

Vincenzo De Luca non le manda a dire, e attacca il Governo

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi in diretta sui social, Vincenzo De Luca ha polemizzato con il Governo ritenendo che la Campania sia stata penalizzata rispetto ad altre regioni Italiane. Ecco quanto dichiarato: “Durante l’epidemia per l’ennesima volta abbiamo assistito a una penalizzazione della Campania. Da Roma abbiamo ricevuto meno tamponi di tutte le Regioni d’Italia: uno ogni 50 abitanti. Al Veneto siamo a un tampone ogni 16 abitanti, in Piemonte uno ogni 19, in Lombardia uno ogni 21, in Emilia Romagna uno ogni 22, nel Lazio uno ogni 25. La Regione Campania riceve ogni anno una quota pro capite di trasferimenti nel riparto del fondo sanitario nazionale che, per ogni cittadino, e’ di 45 euro in meno rispetto al Veneto, 40 in meno della Lombardia. La Campania e’ la Regione piu’ penalizzata d’Italia, viene depredata ogni anno di 350 milioni di euro. Lo Stato dovrebbe vergognarsi, e di fronte a questo dato indegno nessuna coalizione politica ne’ di centrodestra ne’ di centrosinistra ha fatto niente. C’e’ un blocco di interessi nordista che ha prevalso su ogni regola di civilta’ e correttezza. E alla luce di questo possiamo dire che la Campania ha fatto un miracolo. Possiamo camminare a testa alta e dire, senza temere smentite, che, nonostante le condizioni di partenza, abbiamo dimostrato di essere i piu’ efficienti d’Italia con il numero di morti e positivi, in relazione alla popolazione, piu’ basso tra le grandi regioni d’Italia”

