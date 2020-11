UFFICIALE – Covid-19, il Torino in emergenza: quarto giocatore positivo al virus

UFFICIALE – Covid-19, il Torino in emergenza in casa dell’Inter. Sono quattro, oltre all’allenatore Giampaolo, i calciatori infettati

Quarto calciatore positivo al coronavirus in casa Torino. Oltre all’allenatore Marco Giampaolo, il club granata ha reso nota la positività al Covid-19 di un altro componente della squadra reduce dagli impegni della sua Nazionale. Il giocatore (il Torino non rende noti i nomi dei tesserati in questi casi) è attualmente asintomatico e seguirà tutto l’iter nel rispetto del protocollo sanitario.

