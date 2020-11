Retroscena Ibrahimovic, voleva diventare il nuovo Maradona per il Napoli!

Zlatan Ibrahimovic e quel sogno chiamato Maradona: voleva diventare il nuovo re di Napoli

Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarebbe stato molto vicino ad un trasferimento al Napoli nel corso degli ultimi anni:

“L’attaccante del Milan si è offerto per ben due volte al Napoli: prima del ritorno in Italia, ammise di voler provare l’esperienza napoletana. In realtà, me lo disse anche quando era alla Juventus. Zlatan aveva un solo posto in camera, quello di Diego Armando Maradona. Voleva diventare il re di Napoli ed essere il nuovo Maradona”.

