Genoa: Ballardini in bilico, Pirlo il possibile sostituto

Sul taccuino del Genoa c’è anche il nome di un ex Napoli

Il Secolo XIX nella sua edizione odierna parla di Davide Ballardini. La panchina del tecnico rossoblù comincia a vacillare e per salvare il suo incarico gli serviranno almeno 4 punti tra Venezia ed Empoli. Il Genoa, in piena zona retrocessione e con la peggior difesa della Serie A, ha bisogno di una scossa e se non ci sarà l’inversione di rotta voluta dal club, allora potrebbe arrivare l’esonero. Il primo nome per sostituire l’attuale tecnico è quello di Andrea Pirlo, ma ci sarebbero anche quelli di Gattuso e Donadoni.

