Napoli-Bologna: i due rigori fanno discutere, ecco la sentenza del quotidiano

Sinisa Mihajlovic e Dominguez, nel post gara di Napoli-Bologna, si sono lamentati dei due rigori concessi al Napoli

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna dice la sua sue due calci di rigore fischiati durante Napoli-Bologna. Per il primo calcio di rigore l’arbitro Serra ha dovuto fare ricorso al Var, dato che in origine aveva fischiato un fallo di Osimhen su Medel: “Il fallo dell’attaccante del Napoli non c’era, e così Serra ha potuto correggere la sua decisione punendo il braccio alto e largo di Medel”. Giusto concedere il rigore. Ci può stare anche il secondo: “Mbaye, tentando di intervenire sul pallone, tocca solo la gamba sinistra di Osimhen. Il contatto non è molto intenso, ma c’è”.

