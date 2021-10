Bologna-Napoli, la protesta dei giocatori rossoblù contro l’arbitro Serra

Durante Napoli-Bologna, alcuni giocatori rossoblù hanno protestato pesantemente contro l’arbitro Serra.

Il Napoli ha battuto il Bologna, ma c’è stato un momento della gara che non è passato inosservato. Parliamo del primo calcio di rigore che l’arbitro ha fischiato nei confronti degli azzurri a causa di un tocco di mano da parte di un giocatore del Bologna. Medel e De Silvestri si sono subito rivolti all’arbitro Serra in maniera arrabbiata, affermando che il fallo era stato commesso per colpa di Victor Osimhen.

Dopo un controllo al Var, però, l’arbitro ha confermato il calcio di rigore in favore del Napoli. Il controllo al Var andava infatti eseguito, poiché si trattava si di un’azione pericolosa.

