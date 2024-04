Tuttosport – Manna sogna Soulé al Napoli: la Juve chiede intorno ai 50 mln per cederlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato del più fidato ex collaboratore di Cristiano Giuntoli: Giovanni Manna. Il ds si è trasferito dalla parte opposta dell’Italia, accettando la nuova sfida proposta da De Laurentiis. La Juve è pronta a pestare i piedi all’ex, che intanto monitora i gioielli in casa bianconera:

“Matias Soulé è il lingotto d’oro che può rimpinguare le casse bianconere, anche se non è da escludere una permanenza. Di certo c’è l’attenzione di Manna e, di conseguenza del Napoli: è stato uno dei colpi del ds e l’idea di portarlo ai piedi del Vesuvio potrebbe essere intrigante, anche se Giuntoli per l’argentino non vuole scendere dai 45/50 milioni”.

