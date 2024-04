La Gazzetta dello Sport – Con Italiano Raspadori giocherebbe nel suo ruolo: il 4-2-3-1 lo agevolerebbe

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione sul futuro della panchina del Napoli. Il nome più quotato, e pratico, riporterebbe a Vincenzo Italiano, che con il suo modulo di gioco, darebbe spazio e senso al ruolo di Giacomo Raspadori.

Per la rosa Di Lorenzo non è più intoccabile, e si potrà ripartire dal centro della difesa con l’indiscusso Rrahmaani, Mario Rui a sinistra, Anguissa e Lobotka (nonostante le avance del Barcellona) in mediana. Infine Politano e Kvaratskhelia, questi sono i nomi del futuro e a Italiano, inoltre, verrebbe fatta una richiesta specifica: “di trovare una collocazione tattica che permetta a Giacomo Raspadori di tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Italiano ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistema Raspadori ritroverebbe la sua collocazione tattica preferita. Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom”.

