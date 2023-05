Il presidente De Laurentis sul presente e sul prossimo futuro del Napoli

De Laurentis ne ha per tutti, al centro il bene del Napoli

Sguardo sornione e dichiarazioni a tutto spiano. il patron del Napoli Aurelio De Laurentis si sofferma ai microfoni di RAI Sport e ne ha per tutti. In ordine cronologico le prime considerazioni sono di rammarico circa l’impossibilità di accogliere le richieste dei supporters napoletani in previsione della festa conclusiva domenica sera al “Maradona”. Nonostante abbia rassicurato l’evento verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai due, ha anche aggiunto che, non basterebbe un impianto con 250.000 posti sedere, per soddisfare la domanda.

È stata poi la volta di alcune considerazioni personali sul suo percorso umano e professionale al timone del calcio Napoli. Il presidente ha chiesto quindi aiuto e pazienza al popolo azzurro invocando tempo affinché sia possibile comunicare del futuro e dei destini degli uomini che gravitano, in entrata e in uscita, da Castel Volturno.

In ultimo si è soffermato a parlare di Champions: Il sogno sarebbe migliorare il piazzamento ottenuto quest’anno ma anche se commetteremo errori, sin da ora, chiedo ai nostri tifosi di restare al nostro fianco.

Fonte foto www.flickr.com