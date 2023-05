UFFICIALE – La Juventus patteggia, solo una multa e nessuna penalizzazione in classifica

Ufficiale, la Juventus si salva da una nuova penalizzazione

ll Tribunale Federale Nazionale ha accettato la richiesta di patteggiamento della Juventus, alla quale viene comminata una multa da 718 mila Euro senza ulteriori penalizzazioni in classifica. Ecco la sentenza:

“ll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara efficaci e applica le seguenti sanzioni:

– per la società Juventus FC Spa, euro 718.240,00 (settecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) di ammenda;

– per il sig. F. P., euro 47.000,00 (quarantasettemila/00) di ammenda;

– per il sig. P. N., euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) di ammenda; – per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;

– per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;

– per il sig. P. M., euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

– per il sig. G. M., euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) di ammenda; – per il sig. S. B., euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda”.

Fonte immagine in evidenza: flik.com

