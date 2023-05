De Laurentiis: “Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, Luis Enrique penso voglia la Premier”

De Laurentiis sul prossimo allenatore del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato nuovamente a parlare del futuro allenatore degli azzurri, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI su quale sia la strada da seguire per la scelta. Ecco quanto dichiarato:

“Stiamo valutando allenatori che utilizzino il 4-3-3, ho valutato una decina di profili che si possono cimentare o si cimentano con questo modulo, stiamo verificando chi può essere il più adatto per proseguire il ciclo. Io voglio ancora seminare e ho bisogno dell’appoggio di tutti i napoletani. Quando c’è un cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare perché tutto serve per migliorarsi, andremo avanti essendo l’unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori. Il mio vantaggio è che non so giocare a calcio, ma so fare l’imprenditore. Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, anche se sono sentimentale, ma devo essere razionale a mille e devo verificare, parlando, intervistando e capendo con tutti, quello che accade. Certo posso anche sbagliare. Per ora abbiamo sbagliato poche volte e spero che anche questa volta faremo centro. Luis Enrique? E’ un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League. Va ricordato che competiamo con leghe che sono più attraenti del nostro, come quello inglese. Posso dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo…il problema economico c’è, lì ci sono offerte più allettanti”.

