Napoli: Meret verso la permanenza, dubbi su Kim

L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata su due giocatori del Napoli: Alex Meret e Kim Min-Jae. Il quotidiano ha parlato in particolar modo del futuro di questi ultimi. Per quanto riguarda l’estremo difensore friulano, quest’ultimo dovrebbe continuare la propria avventura all’interno del club azzurro. Non sarebbe sicuramente così invece per il difensore creato, che sarebbe corteggiato soprattutto dal Manchester United.

Ecco quanto si legge in merito:

“In casa azzurra c’è in atto una sorprendente fuga dalla scudetto: in campo e fuori. La festa di domenica al Maradona rischia di essere a questo punto un po’ agrodolce e sarà il passo di addio anche per qualche giocatore. Ma non per il portiere Alex Meret, che sarà tra i confermati per la prossima stagione. È invece a rischio Kim Min- Jae, messo da tempo nel mirino dagli inglesi del Manchester United.”

