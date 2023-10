La Gazzetta dello Sport – Osimhen, il rinnovo ad oggi è ancora una prospettiva lontana.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Victor Osimhen: “Il rinnovo, ad oggi, è ancora una prospettiva lontana e di incontri in programma per parlarne non ce ne sono ancora. Aurelio De Laurentiis tuttavia si è detto molto sereno in merito a questa situazione. “Non c’è problema – ha spiegato al termine di Napoli-Real Madrid – non c’è mai un problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti. Il problema è semmai quando vanno via da Napoli che non riescono più a trovare la strada maestra. Osimhen è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

