Chiariello su Lazio-Napoli: “Ci saranno delle polemiche”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 ed ha parlato del match tra il Napoli e la Lazio.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della vittoria del Napoli ai microfoni di Canale 21. Chiariello si complimenta in particolare con Kvaratskhelia per la gara disputata, ma si sofferma anche su una presunta polemica che potrebbe nascere.

“Il Napoli è ripartito dalle sue certezze. Il 4-3-3 ha dato maggiore equilibrio alla squadra rispetto al 4-2-3-1. Kvaratskhelia ha giocato una gara da fuoriclasse. Non dico che lo sia già, ma contro la Lazio ha disputato una grandissima partita. Benissimo anche i due difensori centrali Kim e Amir Rrahamani contro il forte attacco biancoceleste. Adesso ci sarà certamente qualche polemica per il gomito di Mario Rui in area di rigore. A prescindere da ciò però la vittoria azzurra è stata meritata. Ha tenuto il possesso palla e creato più occasioni da gol e calci d’angolo.”

