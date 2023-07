Il Napoli vuole Scalvini, l’Atalanta fissa il prezzo

Il Napoli sarebbe davvero intenzionato a portare in maglia azzurra il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini.

Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini sarebbe nel mirino del Napoli già da un po’ di tempo. Con il probabile addio di Kim Min-Jae, il difensore sarebbe un profilo ideale per sostituirlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Atalanta valuterebbe il giocatore sui 40 milioni di euro.

Dal quotidiano si legge:

“Dunque si guarda avanti e ieri De Laurentiis era a Milano. Fra gli altri ha incontrato anche l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Sul tavolo della discussione la questione diritti tv (c’era anche l’a.d. dell’Inter Giuseppe Marotta), ma il produttore cinematografico ha sfruttato l’occasione per capire dai bergamaschi qual è la valutazione data a Giorgio Scalvini. L’Atalanta lo valuta 40 milioni e poco tempo fa l’agente Tullio Tinti ha migliorato il contratto del giovane Under 21. Questo comunque non spaventa il Napoli pronto a investire cifre importanti, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che consentano una dilazione nei pagamenti che non alteri gli equilibri di bilancio.”

