Kim vicino al Bayern Monaco: ecco il suo ingaggio

Il Corriere dello Sport si concentra sul difensore del Napoli Kim Min-Jae e sull’ingaggio che il Bayern Monaco gli dovrebbe corrispondere.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae sembrerebbe essere sempre più vicino al Bayern Monaco. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata sull’ingaggio che il giocatore coreano avrà una volta entrato a far parte del club tedesco.

“Il sudcoreano prenderà oltre 7 milioni di euro netti, considerato che a Napoli ne ha guadagnato 2,5 ha più che triplicato il suo stipendio. Al tempo stesso il Napoli, che per lui ha speso 18 milioni nel luglio scorso, oggi si ritrova con una plusvalenza reale – al di là degli ammortamenti – di una quarantina di milioni. Dunque tutti contenti e per i saluti alla città ci sarà da attendere qualche giorno, anche perché Kim sta svolgendo il servizio di leva e ancora per qualche giorno – per le dure regole militari – non potrà avere contatti con l’esterno se non con i familiari.”

Fonte foto: Flickr.com

