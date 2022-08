Raspadori più vicino al Napoli, spunta la cifra concordata

Ciro Venerato fa il punto della situazione sul presunto acquisto di Giacomo Raspadori da parte del Napoli.

Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Rai 2, in particolare al TG Sport, della trattativa che riguarda il Napoli e Giacomo Raspadori.

“C’è una notizia importante da dare e riguarda Giacomo Raspadori. Ieri notte c’è stato un colloquio telefonico tra Carnevali e l’agente del calciatore Tullio Tinti. Di fatto sta facendo da intermediario della trattativa, a nome del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro può offrire 25-30 milioni di euro per l’attaccante e la novità è che il Sassuolo è d’accordo a cederlo sui trenta milioni. La differenza sta nel pagamento: meno rate, possibilmente tre. Anche col prestito con obbligo di riscatto, il motivo è che poi la società emiliana deve andare dall’Inter per prendere Pinamonti. Il Sassuolo aspetta, ma la Juventus lavora sotto traccia: il Napoli è invitato a fare in fretta per non perdere la possibilità di ingaggiare l’attaccante.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Problema fisico per Kvaratskhelia: vistosa fasciatura alla coscia sinistra

Dall’Inghilterra: oggi il summit tra il Napoli e l’agente di Kepa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tav: Digos, in Valle di Susa guerriglia come in Kurdistan