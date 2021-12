Esami negativi per Lozano, verrà monitorato nei prossimi giorni

Lozano, esami negativi per il messicano

Hirving Lozano in mattinata si è sottoposto a nuovi esami, che hanno dato esito negativo. Il messicano è stato accompagnato dal responsabile medico del Napoli, dott. Canonico, presso la clinica Pineta Grande per svolgere nuovi accertamenti. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni, ma al momento non è possibile stabilire se sarà disponibile domenica contro l’Empoli.

