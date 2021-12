Premio Rete Mediterranea a Koulibaly e Ghoulam: la motivazione. Le parole da brivido dei due azzurri

Premio Rete Mediterranea a Koulibaly e Ghoulam

“Premio Rete Mediterranea per l’Impatto Sociale 2021” ai calciatori della SSC Napoli Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. La motivazione:

“Per la loro opera di solidarietà in strada ad aiutare chi ha bisogno e per la loro vicinanza ai piccola ammalati negli ospedali per provare a regalare un sorriso ai bambini o a chi è in difficoltà”

La cerimonia di consegna si è svolta presso il Teatro Sannazaro di Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Koulibaly:

“Voglio ringraziare tutti, soprattutto chi ha avuto queste parole per me che fanno molto piacere. Io provo ad essere da esempio ed essere la persona che ero quando ero giovane, essere un uomo e quando sento queste parole sento che sono sulla strada giusta, ma mi auguro di fare ancora di più. Per me essere un calciatore era un sogno, lo sono diventato grazie al lavoro che ho fatto, alla mia famiglia ed io posso consigliare di credere ai miei sogni. Il mio sogno? Ne ho tanti e non ne ho mai raccontati, il mio sogno era di giocare in Champions League e ci sono riuscito, ora ne ho altri, ma non li dico e li tengo per me. Spero veramente che tutti possano arrivare al loro sogno e mi fa molto piacere ricevere questi premi”

Le dichiarazioni di Ghoulam:

“Ha già detto tutto Kalidou, è già tanto farlo parlare (ride). Lui è molto onesto ed è eccezionale, secondo me io per primo orgoglioso di essere suo fratello e tutti napoletani la pensano come me. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un calciatore cosi, noi non siamo eroi, siamo musulmani e la nostra religione ci raccomanda di essere discreti. Questo premio è importante, ma per noi è importante fare queste cose nella maniera più nascosta possibile”

