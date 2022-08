Mertens rifiuta la Juventus, non vuole tradire i napoletani

Mertens ha rifiutato l’offerta della Juventus

Nelle ultime ore voci di mercato davano la Juventus sulle tracce dell’ormai ex Napoli Dries Mertens, che ad oggi è ancora svincolato e in cerca di una sistemazione. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga non sembrerebbe interessato ad un’avventura in bianconero anche per non tradire i tifosi napoletani. Alcuni suoi amici hanno raccontato di un’offerta da 5 milioni, che non sono bastati a convincere Mertens cha ha rifiutato.

