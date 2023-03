Lutto nel mondo del giornalismo: Gianni Minà muore all’età di 84 anni

Gianni Minà si spegne dopo un a breve malattia cardiaca

Gianni Minà è morto all’età di 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo Facebook. Minà collaborò con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, realizzando centinaia di reportage per la Rai, ideando e conducendo programmi televisivi e girando film documentari su grandi personalità come Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro e Diego Armando Maradona.

Anche il Napoli ha espresso il suo cordoglio su Twitter:

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, giornalista e scrittore di statura internazionale, che ha saputo raccontare con passione e competenza la storia dei più grandi personaggi della storia contemporanea. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 27, 2023

Fonte foto: Facebook @Giovanni Minà (pagina ufficiale)

