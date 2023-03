Iannicelli: “Sono preoccupato, impossibile tenere in Serie A top player come Kvara, Osimhen e Kim”

Peppe Iannicelli sul futuro dei top player azzurri

La straordinaria stagione del Napoli è stata resa possibile dal fantastico lavoro di Luciano Spalletti e del grande apporto dei suoi giocatori, tra i quali spiccano Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae. Il loro incredibile rendimento ha attirato l’attenzione di numerosi club europei che non apsettano altro che bussare alla porta del club azzurro per aggiudicarsi i suoi pezzi più pregiati. Il giornalista Peppe Iannicelli, nel corso del suo intervento a Campania Sport su Canale 21, si è deto preoccupato per un possibile addio dei tre top player.

Queste le sue parole:

“Oggi la Serie A retrocede come campionato e soprattutto la cosa che mi preoccupa è che il Napoli avrà l’enorme problema rispetto ai 3-4 fuoriclasse ambiti da mezza Europa, con soldi e denari importanti per l’atleta e per il club, che oggi non si possono più trattenere. Tenere a giocare in Serie A Osimhen, Kvaratskhelia e Kim oggi non è più possibile, non è più sostenibile”.

