Dall Inghilterra: il Chelsea fa sul serio per Osimhen, pronta l’offerta

Il Chelsea fa sul serio per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è ambitissimo in Premier League e quasi tutte le big, al di fuori del City che vanta già Erling Haaland, proveranno a strapparlo al club di ADL. Seco ndo quanto raccolto dal portale inglese Football Insider, i blues avrebbero rptnta un’offerta da 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro). Difficile però che un’eventuale trattativa vada in porto, Aurelio De Laurentiis infatti non prenderà in considerazione offerte al di sotto di una soglia minima di 130 milioni.

