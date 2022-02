Buone notizie da Castelvoturno, Adam Ounas torna a lavorare in gruppo.

Buone notizie in casa Napoli. Nella giornata odierna il Napoli si è allenato in mattinata a Castel Volturno e il mister azzurro ha potuto contare anche su Adam Ounas per tutta la seduta. L’algerino si è riunito al gruppo e dunque si candida ad essere una pedina in più per il Napoli in vista delle prossime gare.