Altobelli: “Per me Osimhen è l’attaccante meno decisivo della Serie A”

Alessandro Altobelli contro Osimhen

L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, ha criticato apertamente il numero 9 azzurro agli studi di Canale 8, durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘, ecco quanto dichiarato:

“Per me il numero 9 del Napoli è uno degli attaccanti meno decisivi di tutto il campionato italiano di Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di cannonieri come Dusan Vlahovic, Edin Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora. Poteva fare molto di più: non è stato così decisivo come dicono in giro”.