Lozano – Oggi in Italia: subito controlli medici. La spalla preoccupa

Il Mattino – “Torna Lozano, subito controlli medici: la spalla preoccupa”.

Il messicano, salvo intoppi, ritornerà questa sera in Italia. Il club è preoccupato per le condizioni della sua spalla ed il consulto medico a distanza avrebbe escluso la necessità di intervenire chirurgicamente. Tuttavia sarà necessaria un’altra visita accurata e “ravvicinata” per stabilire l’entità dell’infortunio ed escludere con certezza l’ipotesi operazione. Il giocatore dovrà rimanere a riposo per 10 giorni, come da indicazione dei medici della Nazionale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina

Osimhen: “Voglio vincere per Napoli, per la città sarebbe strepitoso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le tante proposte di modifica della Costituzione presentate alle Camere